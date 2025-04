Funerali di Papa Francesco chiusi tutti gli asili ordinanza sindacale

chiusi tutti gli istituti dell'infanzia e gli asili nido, sia a gestione privata, diretta o indiretta, nel comune di Messina in concomitanza con i Funerali di Papa Francesco. Lo ha disposto il sindaco Federico Basile con una ordinanza.Le esequie solenni si terranno il 26 aprile 2025 presso la. Messinatoday.it - Funerali di Papa Francesco, chiusi tutti gli asili: l'ordinanza sindacale Leggi su Messinatoday.it gli istituti dell'infanzia e glinido, sia a gestione privata, diretta o indiretta, nel comune di Messina in concomitanza con idi. Lo ha disposto il sindaco Federico Basile con una.Le esequie solenni si terranno il 26 aprile 2025 presso la.

