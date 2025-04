Previsioni meteo ponte del 25 aprile con piogge sparse Dal primo maggio arriva il caldo

Repubblica.it - Previsioni meteo, ponte del 25 aprile con piogge sparse. Dal primo maggio arriva il caldo Leggi su Repubblica.it Nelle prossime ore un vortice di bassa pressione scenderà dalla Germania e attraverserà le Alpi per scaricare la propria instabilità sul Triveneto prima e su tutto il versante adriatico poi

ANCONA Portatevi dietro l'ombrello o un impermeabile, ma non rassegnatevi a trascorrere il ponte di Pasqua al chiuso, perché le previsioni per le Marche, nei tre giorni...

Ponte bagnato, ponte sfortunato, almeno si spera. Già, perchè le previsioni meteo fanno addensare tubi temporalesche sui progetti di scampagnate e gite fuori porta nelle Marche per il...

Una perturbazione tra venerdì e sabato porta cattive notizie riguardo alle previsioni meteo per il ponte del 25 aprile, in arrivo anche la grandine

Ponte del 25 Aprile con l'ombrello: allerta meteo per temporali sulle Marche. Le previsioni per il weekend - Ponte bagnato, ponte sfortunato, almeno si spera. Già, perchè le previsioni meteo fanno addensare tubi temporalesche sui progetti di scampagnate e gite fuori porta nelle Marche per ...

Previsioni meteo, ponte del 25 aprile con piogge sparse. Dal primo maggio arriva il caldo - Nelle prossime ore un vortice di bassa pressione scenderà dalla Germania e attraverserà le Alpi per scaricare la propria instabilità sul Triveneto prima e su ...

Previsioni meteo ponte 25 Aprile tra grandine e temporali, in quali regioni d'Italia pioverà e quando - Una perturbazione tra venerdì e sabato porta cattive notizie riguardo alle previsioni meteo per il ponte del 25 aprile, in arrivo anche la grandine ...