Nei guai il dentista dei vip da lui Kledi e miss Veneto condannato a 7 mesi

mesi di reclusione e 10mila euro di multa per aver fatto il dentista senza averne l’abilitazione in Italia. E’ arrivata la condanna per Massimiliano Sopranzi, 55 anni, anconetano, noto come il dentista estetico itinerante con un nutrito gruppo di follower sui social che seguono la sua tecnica di rimodellamento estetico, definita da lui stesso “non invasiva”, senza l’utilizzo di strumentazioni tipiche dei dentisti abilitati. Un esposto fatto dall’ordine dei Medici, dove l’imputato non risulta essere iscritto, lo ha portato a processo per esercizio abusivo della professione in concorso morale con una dentista di Offagna che è stata assolta per non aver commesso il fatto.La sentenza c’è stata ieri, al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Paola Moscaroli. La Procura aveva chiesto una condanna a 8 mesi, ravvisando la piena responsabilità dell’imputato perché secondo la pubblica accusa “certi interventi sulla bocca dei pazienti richiede competenze mediche specifiche e Sopranzi non aveva i requisiti abilitativi per scegliere di operare su ignari pazienti”. Ilrestodelcarlino.it - Nei guai il dentista dei vip, da lui Kledi e miss Veneto: condannato a 7 mesi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 25 aprile 2025 – Settedi reclusione e 10mila euro di multa per aver fatto ilsenza averne l’abilitazione in Italia. E’ arrivata la condanna per Massimiliano Sopranzi, 55 anni, anconetano, noto come ilestetico itinerante con un nutrito gruppo di follower sui social che seguono la sua tecnica di rimodellamento estetico, definita da lui stesso “non invasiva”, senza l’utilizzo di strumentazioni tipiche dei dentisti abilitati. Un esposto fatto dall’ordine dei Medici, dove l’imputato non risulta essere iscritto, lo ha portato a processo per esercizio abusivo della professione in concorso morale con unadi Offagna che è stata assolta per non aver commesso il fatto.La sentenza c’è stata ieri, al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Paola Moscaroli. La Procura aveva chiesto una condanna a 8, ravvisando la piena responsabilità dell’imputato perché secondo la pubblica accusa “certi interventi sulla bocca dei pazienti richiede competenze mediche specifiche e Sopranzi non aveva i requisiti abilitativi per scegliere di operare su ignari pazienti”.

