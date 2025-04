La confessione in piazza con il Papa ‘Sei di Perugia Lì ci sono i Baci… Poi mi accolse come un padre’

Perugia, 25 aprile 2025 – “Ancora oggi, quando ripenso a quel momento, sono incredula che sia accaduto. e che sia accaduto proprio a me. Però allo stesso tempo, essendo comunque una persona cristiana, sono molto grata di quella occasione, che per me è assolutamente stata un grandissimo segno di Dio”.Letizia Speziali oggi ha 23 anni, ma ricorda con emozione intensa quei momenti. Lei, corcianese, il 23 aprile 2016 di anni ne aveva soltanto 14. Quel giorno era in piazza San Pietro con migliaia di giovani e fu una delle pochissime (venti in tutto), che Papa Francesco confessò, proprio lì, all’aperto, davanti al mondo, nel luogo della più alta e profonda cristianità. C’erano ben 80mila ragazzi quel giorno sul sagrato, arrivati da tutta Italia per prendere parte al Giubileo dei Giovani. “Ma se uno viene chiamato cosa deve dire al Papa?” chiese Letizia un po’ ingenuamente alla sua animatrice. Lanazione.it - La confessione in piazza con il Papa: ‘Sei di Perugia? Lì ci sono i Baci… Poi mi accolse come un padre’ Leggi su Lanazione.it , 25 aprile 2025 – “Ancora oggi, quando ripenso a quel momento,incredula che sia accaduto. e che sia accaduto proprio a me. Però allo stesso tempo, essendo comunque una persona cristiana,molto grata di quella occasione, che per me è assolutamente stata un grandissimo segno di Dio”.Letizia Speziali oggi ha 23 anni, ma ricorda con emozione intensa quei momenti. Lei, corcianese, il 23 aprile 2016 di anni ne aveva soltanto 14. Quel giorno era inSan Pietro con migliaia di giovani e fu una delle pochissime (venti in tutto), cheFrancesco confessò, proprio lì, all’aperto, davanti al mondo, nel luogo della più alta e profonda cristianità. C’erano ben 80mila ragazzi quel giorno sul sagrato, arrivati da tutta Italia per prendere parte al Giubileo dei Giovani. “Ma se uno viene chiamato cosa deve dire al?” chiese Letizia un po’ ingenuamente alla sua animatrice.

