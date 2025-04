Ucraina Russia Trump e il doppio messaggio a Putin

Trump rivolge un appello a Vladimir Putin, fissa una scadenza più o meno chiara per la Russia e avverte ancora una volta l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, a poche ore dalla partenza per Roma dove parteciperà ai funerali di Papa Francesco, alza la voce dopo l'attacco che ha colpito Kiev: missili russi sulla capitale Ucraina, almeno 10 morti e 90 feriti. "Non sono contento. Missili mentre parliamo di pace", dice Trump nello Studio Ovale. Il tono è diverso rispetto al post che il presidente pubblica qualche ora prima su Truth: "Vladimir fermati! Cinquemila soldati a settimana stanno morendo, chiudiamo questo accordo di pace". Dall'appello via social, si passa a parole più nette quando bisogna rispondere alle domande dei giornalisti. Non mancano critiche indirette al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, 'reo' di fare muro sulla Crimea.

