Il conclave non lasci la strada indicata da papa Francesco

Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Conclave, per il dopo Francesco ci sono alcune certezze. I papabili - di Maurizio Troccoli Per chi legge dall’Umbria sono 4 i nomi di cardinali legati a questa terra due dei quali esclusi dal conclave per sopraggiunti limiti di età e sono il cardinale Gualtiero Bassetti ... 🔗umbria24.it

Conclave, Chiesa al bivio. Pressione Usa per un conservatore. Ma Francesco ha aperto una strada - Si prefigura uno scontro tra la destra americana e la sinistra tedesca. Potrebbe spuntarla un moderato per proseguire con cautela sulla via tracciata ... 🔗quotidiano.net

