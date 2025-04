Lanazione.it - Dramma di via Fontine, il toccante messaggio del figlio al padre killer “Ti perdono. Ma...”

Leggi su Lanazione.it

Santa Maria a Monte (Pisa), 25 aprile 2025 – “Tiper il male che mi hai fatto. Ma non riesco a perdonarti per ciò che hai inflitto a te stesso”. E’ la frase più significativa che Gaetano Ceraulo,di Benedetto Ceraulo, ha pubblicato poco prima della mezzanotte di mercoledì sul suo profilo Facebook dal letto dell’ospedale di Cisanello dove è ricoverato per le ferite al volto causate dai proiettili sparati da suocon una pistola detenuta illegalmente. Spari per un graffio alla macchina, come hanno accertato i carabinieri che hanno arrestato il63enne e lo stanno piantonando in ospedale. L’uomo, dopo aver sparato al, ha esploso un colpo contro se stesso. Alla testa.Un lungo scritto, molto. Dal quale emerge soprattutto la delusione e l’amarezza del 37enne –del sicraio che nel marzo del 1995 uccise Maurizio Gucci a Milano – per ilche ha armato la sua mano per la seconda volta.