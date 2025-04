Una notte io e il mio amico abbiamo rischiato di brutto al Gay Village Oggi tutti giudicano tutto anche a ‘causa’ dei talent e di MasterChef parla Carl Brave

Brave Amarcord", anticipato dal singolo "Morto a galla", è il giro di boa di Carl Brave che chiude un cerchio affidando le sue nuove canzoni più crude, dure e senza sconti al suo "vecchio se stesso". Non manca davvero nulla della vita del rapper e cantautore che svela alcuni aspetti inediti della sua vita passata, ma che ha anche chiara una idea: "Oggi sono più maturo". Sullo sfondo c'è Roma, ma non quella patinata delle cartoline o quella ritratta nei film americani, ma quella tra droga, prostituzione e violenza.Si aggiunge come contenuto esclusivo nella sola versione digitale, "Perfect", un brano inciso con la vincitrice di "Amici di Maria De Filippi" dello scorso anno, Sarah Toscano. Al via dal 16 ottobre "Notti Brave Amarcord Tour 2025".Come mai hai deciso di mettere sulla copertina una vecchia foto con tua madre?Perché è un po' il primo ricordo che ho della mia vita.

