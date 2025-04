Funerali Papa Francesco la decisione che fa arrabbiare Giorgia Meloni

Domani, Piazza San Pietro diventerà il centro del mondo per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Ma oltre alla solennità del momento, l'attenzione globale sarà catalizzata anche dalla presenza dei grandi della Terra. Tra loro spicca Donald Trump, atteso questa sera all'aeroporto di Fiumicino. L'ex presidente USA siederà in prima fila e intorno a quella poltrona si muoveranno, nei prossimi giorni, equilibri delicatissimi della politica internazionale, europea e italiana.Trump ha già annunciato di avere in programma «diversi incontri a Roma», facendo salire l'allerta all'interno del governo italiano. Il suo dinamismo ha infatti generato un certo scompiglio tra le istituzioni, che temono l'imprevedibilità delle sue mosse. Antonio Tajani ha tentato di raffreddare gli animi: «Organizzare un vertice internazionale in occasione dei Funerali del Papa è complicato», ha spiegato il ministro degli Esteri, specificando che non ci sono decisioni in tal senso.

