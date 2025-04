Soccorso in strada con il femore rotto Dubbi sulla dinamica

Soccorso in strada con un femore rotto e i segni di lividi ed escoriazioni su gran parte del corpo. Un misterioso episodio che è avvenuto sabato scorso, intorno alle 13. L'uomo, un cinese di 60 anni, è stato Soccorso a Grignano da un'ambulanza allertata da alcuni passanti.I soccorritori lo hanno prelevato e portato al pronto Soccorso dove i medici gli hanno riscontrato la frattura del femore e lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Che cosa sia successo al cinese è ancora tutto da chiarire. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe raccontato ai medici di essere caduto dalle scale e di essersi procurato così la frattura e i lividi. I medici, non convinti, però, hanno allertato la polizia. I segni sul copro dell'uomo potrebbero essere compatibili con una aggressione o con un pestaggio.

