Torna il Melloblocco tra tradizione e novità

Melloblocco 2025, il più grande raduno internazionale di bouldering, in programma dal 7 al 10 maggio in Val Masino. L'idea del Melloblocco nasce nel 2003 dalle Guide Alpine Nicolò Berzi e Michele Comi e la prima edizione del 2004 è stata organizzata dal Collegio Regionale. Sondriotoday.it - Torna il Melloblocco: tra tradizione e novità Leggi su Sondriotoday.it Mancano pochi giorni al2025, il più grande raduno internazionale di bouldering, in programma dal 7 al 10 maggio in Val Masino. L'idea delnasce nel 2003 dalle Guide Alpine Nicolò Berzi e Michele Comi e la prima edizione del 2004 è stata organizzata dal Collegio Regionale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mancano pochi giorni al Melloblocco 2025, il più grande raduno internazionale di bouldering, in programma dal 7 al 10 maggio in Val Masino. L'idea del Melloblocco nasce nel 2003 dalle Guide Alpine Nicolò Berzi e Michele Comi e la prima edizione del 2004 è stata organizzata dal Collegio Regionale... 🔗sondriotoday.it

Torna a Forlimpopoli la Segavecchia, evento che porta con sé tradizione, folklore e tanta festa. Anche quest'anno, la storica manifestazione si svolgerà a metà Quaresima, trasformando la cittadina romagnola in un vivace palcoscenico di colori, musica e allegria. La Segavecchia 2025 offrirà un... 🔗forlitoday.it

Un weekend all’insegna del gusto e della convivialità Dopo lo slittamento a causa del maltempo, Monte San Biagio è pronta ad accogliere residenti e visitatori per l’edizione 2025 della Sagra della Salsiccia “Mi Sa di Buono”, in programma il 12 e 13 aprile nel centro storico del borgo lepino. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Wake Up in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, promette due giorni di autentico folclore, gastronomia e divertimento per grandi e piccini. 🔗dayitalianews.com

Torna il Melloblocco: tra tradizione e novità; Melloblocco day 2: progetti, pad e pizzoccheri; Torna il Melloblocco tra tradizione e novità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne