Meteo da 25 aprile a 1 maggio le previsioni per i ponti tra pioggia e sole

ponti e il Meteo, lentamente, in Italia migliora. Il quadro del tempo comincia a mutare da oggi, 25 aprile, in vista del prossimo primo maggio. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, le previsioni annunciano un 'laborioso' arrivo dell'anticiclone che porterà sole e temperature pienamente primaverili. In particolare, nella capitale interesse per le previsioni Meteo di sabato 26 aprile: nella giornata dei funerali di Papa Francesco, con oltre 200mila persone attese a Roma, il rischio pioggia appare scongiurato. "Dopo settimane di maltempo e di frequenti nuvoloni ecco che gradualmente il tempo migliorerà tra il ponte del 25 aprile e quello del primo maggio: lentamente l'anticiclone tornerà a prendere possesso del nostro Continente, dopo che nelle ultime settimane una vasta area perturbata ha caratterizzato il Meteo anche in Italia", dice all'Adnkronos Lorenzo Tedici, Meteorologo di 'iLMeteo.

