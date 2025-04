Settima circoscrizione si prende la mira ultimi dettagli per i confini poi voce al consiglio comunale

Settima circoscrizione allineando urbanistica e sistema elettorale. Prosegue il lavoro del sindaco Federico Basile e dell'amministrazione comunale per allestire la Settima circoscrizione, nelle zone dei villaggi collinari e della riviera tirrenica. Dopo. Messinatoday.it - Settima circoscrizione, si prende "la mira": ultimi dettagli per i confini, poi voce al consiglio comunale Leggi su Messinatoday.it Mettere a punto l'organizzazione dellaallineando urbanistica e sistema elettorale. Prosegue il lavoro del sindaco Federico Basile e dell'amministrazioneper allestire la, nelle zone dei villaggi collinari e della riviera tirrenica. Dopo.

