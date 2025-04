Viareggio municipale H24 nei fine settimana una possibilità al vaglio del Comune

Viareggio, 25 aprile 2025 – Al vaglio dell’amministrazione comunale la possibilità di introdurre il servizio H24 della Polizia municipale nel fine settimana, da giugno a settembre. Per rafforzare il presidio notturno di controllo sul territorio.Anche di questo – all’indomani dell’allarme lanciato dal Siulp (il sindacato delle forze di Polizia) dopo che quattro agenti nel giro di pochi giorni sono rimasti feriti durante le attività di servizio – si è parlato ieri mattina in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto nelle sale della Gamc, a Palazzo della Muse, e che ha riunito il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il prefetto Giuseppa Scaduto, e il questore di Lucca Edgardo Giobbi. Con l’obiettivo, anche in previsione dell’inizio della stagione turistica, di fare il punto sulle criticità e le strategie per arginare i fenomeni di illegalità e di violenza. Lanazione.it - Viareggio: municipale H24 nei fine settimana, una possibilità al vaglio del Comune Leggi su Lanazione.it , 25 aprile 2025 – Aldell’amministrazione comunale ladi introdurre il servizio H24 della Polizianel, da giugno a settembre. Per rafforzare il presidio notturno di controllo sul territorio.Anche di questo – all’indomani dell’allarme lanciato dal Siulp (il sindacato delle forze di Polizia) dopo che quattro agenti nel giro di pochi giorni sono rimasti feriti durante le attività di servizio – si è parlato ieri mattina in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto nelle sale della Gamc, a Palazzo della Muse, e che ha riunito il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il prefetto Giuseppa Scaduto, e il questore di Lucca Edgardo Giobbi. Con l’obiettivo, anche in previsione dell’inizio della stagione turistica, di fare il punto sulle criticità e le strategie per arginare i fenomeni di illegalità e di violenza.

