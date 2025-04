Niente Allegri per il Milan nome a sorpresa Punto su di lui ESCLUSIVO

Milan è atteso da un’estate di rivoluzione. Sergio Conceicao quasi certamente non sarà riconfermato e il nuovo allenatore sarà scelto anche dal nuovo direttore sportivo che la società non ha ancora ufficializzato.Niente Allegri per il Milan, nome a sorpresa: “Punto su di lui” ESCLUSIVO (LaPresse) – Calciomercato.itI nomi in ballo sono i soliti e da questo parte Andrea Sereni, giornalista di Repubblica, nel suo intervento a Zona Rossonera sul canale Youtube di Calciomercato.it in cui affronta i temi legati al presente e al futuro della società lombarda.PROBLEMI Milan – “Il primo problema è il ds. La stagione ha dimostrato che la guida di una figura esperta che possa mediare tra squadra, staff tecnico e società è necessaria e fondamentale. Calciomercato.it - Niente Allegri per il Milan, nome a sorpresa: “Punto su di lui” | ESCLUSIVO Leggi su Calciomercato.it I rossoneri devono scegliere il prossimo tecnico e spunta una candidatura inattesa: è un allenatore per la Serie ANonostante la finale di coppa Italia appena conquistata, ilè atteso da un’estate di rivoluzione. Sergio Conceicao quasi certamente non sarà riconfermato e il nuovo allenatore sarà scelto anche dal nuovo direttore sportivo che la società non ha ancora ufficializzato.per il: “su di lui”(LaPresse) – Calciomercato.itI nomi in ballo sono i soliti e da questo parte Andrea Sereni, giornalista di Repubblica, nel suo intervento a Zona Rossonera sul canale Youtube di Calciomercato.it in cui affronta i temi legati al presente e al futuro della società lombarda.PROBLEMI– “Il primo problema è il ds. La stagione ha dimostrato che la guida di una figura esperta che possa mediare tra squadra, staff tecnico e società è necessaria e fondamentale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intervistata sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Monica Colombo ha parlato del Milan e dei rumors legati a Massimiliano Allegri 🔗pianetamilan.it

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 11 marzo 2025: tra presente e futuro, momento delicato 🔗pianetamilan.it

di Redazione JuventusNews24Galeone svela: «Panchina Juventus? Occhio a quel nome…». Le dichiarazioni anche sul futuro di Allegri Giovanni Galeone, a Radio Kiss Kiss, è tornato a parlare di Allegri ed anche di Juventus. Il suo commento sulla panchina dei bianconeri, affidata ad Igor Tudor almeno fino al termine della stagione. GALEONE – «Ho sentito #Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al #Milan. 🔗juventusnews24.com

Niente Allegri per il Milan, nome a sorpresa: “Punto su di lui” | ESCLUSIVO; Né Allegri, né Conte, con Tare al Milan il profilo in pole è un altro! Svelato il nome a sorpresa per il dopo Conceicao; Pedullà rivela: “Milan-Allegri? Accostamenti mediatici. Il nome a sorpresa …”; Conte, Allegri, Italiano: tre nomi per tre obiettivi differenti. L’analisi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Né Allegri, né Conte, con Tare al Milan il profilo in pole è un altro! Svelato il nome a sorpresa per il dopo Conceicao - Né Allegri, né Conte, con Tare al Milan il profilo in pole è un altro! Tuttosport rivela il nuovo nome che metterebbe tutti d'accordo. Il Milan sembra ormai aver preso una direzione chiara e decisa: I ... 🔗msn.com

Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic e Furlani hanno un preferito! Nome a sorpresa, può arrivare lui - Nuovo allenatore Milan, il candidato che può spuntarla nella corsa alla panchina rossonera della prossima stagione è Vincenzo Italiano Come riportato da Repubblica, e in particolare dal giornalista An ... 🔗calcionews24.com

Allegri, voglia matta di Milan: svelata l’ultima mossa di Max che fa sognare i tifosi - Allegri, voglia matta di Milan. L’ultima rivelazione svela di una mossa di Max che potrebbe voler significare solo una cosa. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Milan, semifinale di ritorno ... 🔗msn.com