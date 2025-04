Lo studiolo del duca

ducale di Urbino (Galleria nazionale delle Marche), lo studiolo del duca Federico da Montefeltro. Uomo d'arme, condottiero, ma anche studioso, mecenate e appassionato di arti, uno dei grandi personaggi del Rinascimento. Lo studiolo era chiuso dal 4 novembre perché interessato da lavori di ammodernamento degli impianti, che "rispecchiano la nostra volontà di offrire un palazzo ducale sempre più accessibile, in grado di rispondere alle moderne esigenze della museografia e di emozionare il visitatore", dice il direttore della Galleria nazionale delle Marche, Luigi Gallo. Benedetto Pnrr. I finanziamenti hanno infatti permesso di restaurare gli ambienti del palazzo, studiarli e riallestire spazi e opere: prima è toccato all'ala orientale, con l'appartamento della Jole, poi a quella occidentale, le stanze dette degli ospiti e l'appartamento del duca. Ilrestodelcarlino.it - Lo studiolo del duca Leggi su Ilrestodelcarlino.it C'è una buona notizia per gli appassionati d'arte e non solo. Dal 30 maggio si potrà infatti tornare ad ammirare uno dei luoghi simbolo del palazzole di Urbino (Galleria nazionale delle Marche), lodelFederico da Montefeltro. Uomo d'arme, condottiero, ma anche studioso, mecenate e appassionato di arti, uno dei grandi personaggi del Rinascimento. Loera chiuso dal 4 novembre perché interessato da lavori di ammodernamento degli impianti, che "rispecchiano la nostra volontà di offrire un palazzole sempre più accessibile, in grado di rispondere alle moderne esigenze della museografia e di emozionare il visitatore", dice il direttore della Galleria nazionale delle Marche, Luigi Gallo. Benedetto Pnrr. I finanziamenti hanno infatti permesso di restaurare gli ambienti del palazzo, studiarli e riallestire spazi e opere: prima è toccato all'ala orientale, con l'appartamento della Jole, poi a quella occidentale, le stanze dette degli ospiti e l'appartamento del

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tra un mesetto potremo rivedere nel suo splendore, tra il mistico e l’estetica perfezione, lo studiolo del duca Federico, dopo un necessario intervento di conservazione e restauro. Per l’occasione tornerà in città il direttore generale dei Musei del Ministero della cultura, Massimo Osanna. L’intervento era iniziato con la chiusura del 4 novembre scorso e il 30 maggio, in tempo per la festa del 2 giugno, lo studiolo sarà di nuovo accessibile al pubblico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dopo una giornata storica vissuta al Cino e Lillo Del Duca, è stato Nicolò Civita, club manager dell’Atletico Ascoli a raccontare l’umore nello spogliatoio bianconero. Civita, cosa ha rappresentato per l’Atletico Ascoli la partita con il Chieti? "L’aver disputato il match al Del Duca, oltre a costituire motivo di orgoglio, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della compagine del patron Graziano Giordani. 🔗ilrestodelcarlino.it

Un annuncio che riempie di gioia i fan della coppia reale, in attesa del loro primo figlio. Leggi tutto Hugh Grosvenor e Olivia Henson: un amore che si allarga con l’arrivo di un bebè su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Si riassembla lo studiolo del duca. Il 30 maggio verrà Massimo Osanna; Studiolo del Duca: a Urbino il 30 maggio la riapertura; Riapre lo Studiolo di Federico da Montefeltro al Palazzo Ducale di Urbino; Urbino: riapre lo Studiolo di Federico da Montefeltro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si riassembla lo studiolo del duca. Il 30 maggio verrà Massimo Osanna - Per la riapertura ci sarà il direttore generale dei Musei del Ministero. Gallo: "Usati i finanziamenti del Pnrr". 🔗msn.com

Studiolo del Duca: a Urbino il 30 maggio la riapertura - Il 30 maggio segnerà la riapertura dello Studiolo del Duca, all'interno del Palazzo Ducale di Urbino. La chiusura, avvenuta il 4 novembre scorso, si è ... 🔗villegiardini.it

Riapre a maggio lo Studiolo di Federico da Montefeltro a Urbino - Urbino. Dopo un delicato lavoro di restauro, il 30 maggio lo Studiolo di Federico da Montefeltro riapre le porte ai visitatori. 🔗artslife.com