Mckenna Grace si unisce al cast di Hunger Games L’alba sulla mietitura

Mckenna Grace si unisce al cast di Hunger Games: L’alba sulla mietituraDopo aver trovato gli interpreti di Haymitch e Lenore Dore, Hunger Games: L’alba sulla mietitura ha ora aggiunto un altro nome al suo cast per un personaggio importante. Come riportato da Deadline, Lionsgate ha infatti annunciato che Mckenna Grace è stata inserita nel cast nel ruolo di Maysilee Donner, che è l’altro tributo del Distretto 12 nei cinquantesimi Hunger Games insieme a Haymitch. In precedenza, Grace era stata ampiamente presente in vari cast di fan del personaggio.L’aggiunta di Mckenna Grace al cast di Hunger Games: L’alba sulla mietitura è di quelle interessanti. Anche se ha solo 18 anni al momento, l’attrice ha già partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi diversi, avendo iniziato la sua carriera nel 2012 con un ruolo nella serie Disney XD Crash & Bernstein. Leggi su Cinefilos.it sialdiDopo aver trovato gli interpreti di Haymitch e Lenore Dore,ha ora aggiunto un altro nome al suoper un personaggio importante. Come riportato da Deadline, Lionsgate ha infatti annunciato cheè stata inserita nelnel ruolo di Maysilee Donner, che è l’altro tributo del Distretto 12 nei cinquantesimiinsieme a Haymitch. In precedenza,era stata ampiamente presente in varidi fan del personaggio.L’aggiunta dialdiè di quelle interessanti. Anche se ha solo 18 anni al momento, l’attrice ha già partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi diversi, avendo iniziato la sua carriera nel 2012 con un ruolo nella serie Disney XD Crash & Bernstein.

