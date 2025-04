La maestra di Onlyfans Elena Maraga Quanta ipocrisia spogliarsi non è reato

Repubblica.it - La maestra di Onlyfans, Elena Maraga: “Quanta ipocrisia, spogliarsi non è reato” Leggi su Repubblica.it Parla la giovane licenziata da una scuola cattolica: “Contro di me uomini e donne, ma non ho mai fatto pornografia”

Elena Maraga, 29 anni, è stata licenziata dalla scuola per l’infanzia cattolica in provincia di Treviso in cui lavorava. É stata lei stessa ad annunciarlo nel corso della trasmissione ‘La Zanzara’. Lo scorso mese di marzo, Maraga era stata sospesa dall’insegnamento dopo la scoperta, da parte di alcuni genitori, del profilo che aveva su OnlyFans. Maraga ha spiegato che il suo licenziamento è stato deciso “per giusta causa per comportamento inappropriato” e perché “si era incrinato il rapporto ... 🔗lapresse.it

Elena Maraga, educatrice d’infanzia di 29 anni, si trova al centro di un acceso dibattito dopo che alcuni genitori hanno scoperto il suo profilo su OnlyFans. Tuttavia, la giovane insegnante non ha intenzione di abbandonare il proprio impiego. Assistita dai legali Maurizio Curini e Carlo Salvini, ha ribadito la volontà di “continuare a svolgere la propria attività di maestra d’asilo”, evidenziando il supporto ricevuto da diversi genitori, che starebbero persino organizzando una raccolta firme ... 🔗thesocialpost.it

Una maestra d'asilo, poco meno che trentenne, impiegata in una scuola materna cattolica del Trevigiano, è al centro di una controversia per aver aperto un profilo OnlyFans. La piattaforma, nota per i contenuti per adulti, anche espliciti, ha portato alla luce la "doppia vita" della giovane, scatenando reazioni contrastanti. L'articolo Elena, la maestra su OnlyFans: “Con lo stipendio da docente di 1200 euro è impossibile andare avanti. 🔗orizzontescuola.it

