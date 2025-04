Incubo cartella pazza Imprenditore disperato quarta volta che accade

Lanazione.it - Incubo cartella pazza. “Imprenditore disperato, quarta volta che accade” Leggi su Lanazione.it Siena, 25 aprile 2025 – Una storia che può apparire ’tecnica’ ma descrive bene le peripezie del cittadino per difendersi dalle storture dello stato italiano. Un copione dove purtroppo molti possono riconoscersi visto che di mezzo ci sono le cartelle ’pazze’. Andiamo per ordine. Quando un cittadino ha un debito nei confronti dello Stato da un lato c’è l’ente che lo emette, quello creditore, e dall’altro un ente che invece riscuote. La vecchia Equitalia tanto per intendersi. Che a volte manda le cartelle cosiddette ’pazze’. “Se c’è un errore, questo l’invito al contribuente, vai a parlare con l’ente creditore. Così ho scoperto l’incredibile cosa accaduta al mio assistito”, racconta l’avvocato Giuseppe Bianchi. La persona di cui si occupa, che vive e opera nella nostra provincia, aveva rateizzato il debito perché il vantaggio non è solo la possibilità di diluire nel tempo quanto dovuto allo Stato ma al contempo anche la sospensione delle rate che vanno a scadere.

