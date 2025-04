Iscrizione agli asili nido comunali al via le domande ecco come fare

Iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2025/2026. I posti disponibili saranno 158, distribuiti nei sei nidi comunali già attivi sul territorio. Gli asili nido comunali sono pensati come luoghi di relazione e scoperta. Messinatoday.it - Iscrizione agli asili nido comunali: al via le domande, ecco come fare Leggi su Messinatoday.it È stato pubblicato da Messina Social City l’avviso per l’per l’anno educativo 2025/2026. I posti disponibili saranno 158, distribuiti nei sei nidigià attivi sul territorio. Glisono pensatiluoghi di relazione e scoperta.

Se ne parla anche su altri siti

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno educativo 2025-2026. L’Ufficio Servizi Educativi informa le famiglie che fino alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile sarà possibile effettuare domanda di conferma del posto per i bambini già iscritti nell’anno... 🔗pisatoday.it

È stato pubblicato da Messina Social City l’avviso per l’iscrizione agli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2025/2026. I posti disponibili saranno 158, distribuiti nei sei nidi comunali già attivi sul territorio. Gli asili nido comunali sono pensati come luoghi di relazione e scoperta... 🔗messinatoday.it

Di nuovo in azione, nei giorni scorsi nella Marca, gli individui che si spacciano per funzionari del Comune e tentano di farsi restituire contributi dalle scuole dell’infanzia paritarie. Lo comunica la Fism, federazione che rappresenta 205 scuole dell’infanzia, 60 asili nido e 96 sezioni... 🔗trevisotoday.it

Graduatoria provvisoria delle iscrizioni agli asili nido/centri d'infanzia a.e 2025/2026; Messina. Pubblicato l’avviso per l’iscrizione agli asili nido comunali per l’anno 2025/2026; Servizi educativi: pubblicato il bando per le iscrizioni agli asili nido; Avviso iscrizioni asili nido anno educativo 2025/2026. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Messina Social City: pubblicato l’avviso per l’iscrizione agli Asili Nido Comunali - Messina Social City: pubblicato l’avviso per l'iscrizione agli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2025/2026 ... 🔗msn.com

Asili nido comunali a Messina: pubblicato il bando per l'anno 2025/2026 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Servizi educativi: pubblicato il bando per le iscrizioni agli asili nido - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com