Ucraina Russia Trump e il doppio messaggio a Putin

Trump rivolge un appello a Vladimir Putin, fissa una scadenza più o meno chiara per la Russia e avverte ancora una volta l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, a poche ore dalla partenza per Roma dove parteciperà ai funerali di Papa Francesco, alza la voce dopo l'attacco che ha colpito Kiev: missili . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Donaldrivolge un appello a Vladimir, fissa una scadenza più o meno chiara per lae avverte ancora una volta l'. Il presidente degli Stati Uniti, a poche ore dalla partenza per Roma dove parteciperà ai funerali di Papa Francesco, alza la voce dopo l'attacco che ha colpito Kiev: missili .

Cosa riportano altre fonti

Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, ... 🔗open.online

(Adnkronos) – No, per ora, a Donald Trump sulle 'terre rare', almeno fintanto che non vi saranno garanzie di sicurezza per Kiev. Però Volodymyr Zelensky confida in una soluzione nella guerra tra Russia e Ucraina grazie anche all'America. Il presidente ucraino lo scrive su X: "Abbiamo iniziato a lavorare con il team del Presidente Trump […] L'articolo Ucraina-Russia, Zelensky: “Al lavoro con team di Trump, vera pace è possibile” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

L'incontro, oltre ai colloqui di pace, sarà incentrato sul ripristino delle relazioni tra Stati Uniti e Russia Domani a Riad le delegazioni di Stati Uniti e Russia si incontreranno per discutere di come porre fine alla guerra in Ucraina, gettando le basi per dei colloqui di pace. Oltre a ciò, 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump, pazienza con Putin è quasi finita: doppio messaggio alla Russia; Ucraina-Russia, Trump e il doppio messaggio a Putin; Zelensky: Abbiamo catturato due soldati cinesi nel Donbass. Usa: Inquietante - Attacco di droni russi su Dnipro: 14 feriti; Accordo Trump-Putin, Mosca: “Tono costruttivo”. Gelo Ue: “Kiev non rinuncia a nessun territorio”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucraina-Russia, Trump e il doppio messaggio a Putin - (Adnkronos) - Donald Trump rivolge un appello a Vladimir Putin, fissa una scadenza più o meno chiara per la Russia e avverte ancora una volta l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, a poche ore da ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina, Trump: «Putin si è offerto di fermare la guerra. Vedrò leader a Roma, vorrei incontrarli tutti» - Trump afferma di credere d'aver raggiunto un «accordo con la Russia» per porre fine alla guerra e che ora deve ottenere l'ok di Zelensky. Ieri nuovo attacco del presidente Usa ... 🔗ilmessaggero.it

“Ferma questi raid”. Trump striglia Putin ma gli cede la Crimea - Il leader Usa: “Accetterà la pace”. Per i media troppe concessioni allo zar. E Londra potrebbe rinunciare al peacekeeping ... 🔗repubblica.it