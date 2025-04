I Piccoli Azionisti sempre più a fianco della Banca Popolare di Sondrio

Popolare', associazione che raggruppa oltre 5.500 Piccoli soci della Banca Popolare di Sondrio, si è riunita nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile in assemblea presso la Camera di Commercio di Sondrio. I lavori si sono aperti con la relazione del presidente, Matteo Lorenzo De. Sondriotoday.it - I Piccoli Azionisti sempre più a fianco della Banca Popolare di Sondrio Leggi su Sondriotoday.it 'Insieme per la', associazione che raggruppa oltre 5.500socidi, si è riunita nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile in assemblea presso la Camera di Commercio di. I lavori si sono aperti con la relazione del presidente, Matteo Lorenzo De.

