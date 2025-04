Alcaraz infortunio e ritiro da Madrid come cambia il ranking

Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo ha comunicato oggi, giovedì 24 aprile, la sua decisione di non partecipare al torneo ‘di casa’ a causa di un infortunio subito durante la finale dell’Atp di Barcellona, poi persa contro Holger Rune. Alcaraz aveva già fatto trapelare qualche dubbio sulla sua presenza a Madrid durante la presentazione della sua docuserie, targata Netflix, ‘Carlos Alcaraz: a mi manera’, ovvero ‘a modo mio’. “Ho fatto alcuni esami, vedremo cosa diranno i risultati. Io fisicamente mi sento bene. Sono abituato a giocare con il dolore, spero di potermi godere Madrid”, aveva detto Alcaraz, che alla fine però ha deciso di arrendersi e preservarsi in vista dei prossimi impegni in calendario, gli Internazionali d’Italia, al via il prossimo 7 maggio, ma soprattutto il Roland Garros. .com - Alcaraz, infortunio e ritiro da Madrid: come cambia il ranking Leggi su .com (Adnkronos) – Carlossi ritira dal Masters 1000 di. Il tennista spagnolo ha comunicato oggi, giovedì 24 aprile, la sua decisione di non partecipare al torneo ‘di casa’ a causa di unsubito durante la finale dell’Atp di Barcellona, poi persa contro Holger Rune.aveva già fatto trapelare qualche dubbio sulla sua presenza adurante la presentazione della sua docuserie, targata Netflix, ‘Carlos: a mi manera’, ovvero ‘a modo mio’. “Ho fatto alcuni esami, vedremo cosa diranno i risultati. Io fisicamente mi sento bene. Sono abituato a giocare con il dolore, spero di potermi godere”, aveva detto, che alla fine però ha deciso di arrendersi e preservarsi in vista dei prossimi impegni in calendario, gli Internazionali d’Italia, al via il prossimo 7 maggio, ma soprattutto il Roland Garros.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo ha comunicato oggi, giovedì 24 aprile, la sua decisione di non partecipare al torneo 'di casa' a causa di un infortunio subito durante la finale dell'Atp di Barcellona, poi persa contro Holger Rune. Alcaraz aveva già fatto trapelare qualche dubbio sulla […] 🔗periodicodaily.com

Carlos Alcaraz è il nuovo campione del Masters 1000 di Montecarlo. Il murciano, in poco meno di un’ora e 50 minuti, batte Lorenzo Musetti per 3-6 6-1 6-0 in una giornata già nuvolosa di suo e che, per il toscano, diventa anche peggiore nel terzo parziale, quando un guaio muscolare gli impedisce di potersi giocare le proprie carte. Lo spagnolo ritorna al numero 2 del mondo, oltre a essere primo nella Race. 🔗oasport.it

Le condizioni fisiche di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, dopo la convocazione con la nazionale francese. Tutti i dettagli La Francia, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’infortunio di Marcus Thuram che tornerà subito a disposizione dell’Inter. LA NOTA – «Colpito alla caviglia sinistra, l’attaccante dell’Inter non potrà partecipare al doppio confronto contro la Croazia del 20 […] 🔗calcionews24.com

Carlos Alcaraz non giocherà al Madrid Open 2025 per infortunio · Tennis ATP; Sinner numero uno del mondo per un anno intero, Alcaraz si ritira da Madrid per un infortunio: cosa è successo; Alcaraz si ritira dal Madrid Open per infortunio: Sinner, un anno intero da numero 1; Alcaraz si ritira da Madrid per infortunio: Sinner sarà numero uno (almeno) per un anno intero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Alcaraz infortunato, il ritiro da Madrid. Sinner numero uno al mondo per un anno - Carlos Alcaraz non giocherà il torneo Masters 1000 di Madrid. A fermare il tennista l'infortunio agli adduttori. Sinner sarà così il numero 1 per un anno. 🔗tg.la7.it

Alcaraz, infortunio e ritiro da Madrid: come cambia il ranking - Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo ha comunicato oggi, giovedì 24 aprile, la sua decisione di non partecipare al torneo 'di casa' a causa di un infortunio subito ... 🔗msn.com

Alcaraz sul ritiro da Madrid: “Il calendario è molto fitto. Spero di poter giocare a Roma” - Tennis - Interviste | Lo spagnolo non disputerà il torneo di casa per l’infortunio alla coscia. Tornerà per il Roland Garros, ma Roma rimane in forse. Le sue parole in conferenza stampa ... 🔗ubitennis.com