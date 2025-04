Le richieste di Papa Francesco per i funerali la bara la sepoltura

(Adnkronos) – Domani, sabato 26 aprile, alle 10, si svolgeranno a San Pietro i funerali di Papa Francesco, morto lunedì all'età di 88 anni. La bara del Pontefice sarà poi portata alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, come da sua richiesta. Circa 100mila persone in queste ore hanno reso omaggio alla .

(Adnkronos) – Domani, sabato 26 aprile, alle 10, si svolgeranno a San Pietro i funerali di Papa Francesco, morto lunedì all'età di 88 anni. La bara del Pontefice sarà poi portata alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, come da sua richiesta. Circa 100mila persone in queste ore hanno reso omaggio alla […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive ... 🔗tvzap.it

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Le richieste di Papa Francesco per i funerali, la bara, la sepoltura; Le richieste di Papa Francesco per i funerali, la bara, la sepoltura; Alì Agca vuole andare ai funerali di Papa Francesco, la richiesta al governo in video: Voglio solo aiutare; Luci spente per i funerali di Papa Francesco: la richiesta di Confcommercio ai negozi di Firenze e Arezzo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Le richieste di Papa Francesco per i funerali, la bara, la sepoltura - Esequie domani alle 10 a San Pietro. La bara del Pontefice sarà poi portata alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione ... 🔗msn.com

Papa Francesco, quanto costano i funerali? L'addio "low cost" da un milione e mezzo (come voleva Bergoglio). Tutti i precedenti - Quelli di Papa Francesco saranno funerali in economia. Un po’ perché li ha voluti lui così, un po’ perché la congiuntura degli eventi giubilari stanno permettendo ... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco: da Trump a Zelensky, chi ci sarà al funerale e come si svolgerà - Per la morte di Papa Francesco funerale fissato sabato 26 aprile 2025: ecco orario, come si svolgerà, come partecipare e chi sono i capi di Stato attesi. 🔗gazzetta.it