Il 25 aprile negato la sobrietà cancella cerimonie e cortei

Il 25 aprile negato, la sobrietà cancella cerimonie e cortei. Al quarto giorno di lutto nazionale per la dipartita di papa Francesco arriva la festa della Liberazione. Le raccomandazioni alla «sobrietà» del ministro Nello Musumeci si sono tradotte, spesso e volentieri, in cancellazioni di cerimonie e cortei.

L'Anpi di Brisighella non sarà presente alle celebrazioni istituzionali per la celebrazione degli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Per il 25 aprile, infatti, la sezione della città della Romagna faentina ha deciso di astenersi dalla manifestazione organizzata dall'Amministrazione... 🔗ravennatoday.it

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

