Sci morta in allenamento in Val d’Isere Margot Simond 18enne campionessa francese

morta a 18 anni, Margot Simond, oggi pomeriggio, 24 aprile 2025, durante un allenamento sulle piste della Val d'Isere in Savoia. Margot, atleta di Les Saisies, campionessa nazionale junior di slalom speciale, si stava allenando in vista del 'Red Bull Alpine Park', evento organizzato dal campione Cle'ment Noel per il fine settimana e ora cancellato a seguito della tragediaL'articolo Sci: morta in allenamento in Val d’Isere Margot Simond, 18enne campionessa francese proviene da Firenze Post. .com - Sci: morta in allenamento in Val d’Isere Margot Simond, 18enne campionessa francese Leggi su .com E'a 18 anni,, oggi pomeriggio, 24 aprile 2025, durante unsulle piste della Val d'Isere in Savoia., atleta di Les Saisies,nazionale junior di slalom speciale, si stava allenando in vista del 'Red Bull Alpine Park', evento organizzato dal campione Cle'ment Noel per il fine settimana e ora cancellato a seguito della tragediaL'articolo Sci:inin Valproviene da Firenze Post.

Su altri siti se ne discute

AGI - La promessa dello sci alpino francese Margot Simond, 18 anni, è morta oggi pomeriggio durante un allenamento sulle piste della Val d'Isere in Savoia. Margot Simond, atleta di Les Saisies, campionessa nazionale junior di slalom speciale, si stava allenando in vista del 'Red Bull Alpine Park', evento organizzato dal campione Clement Noel per il fine settimana e ora cancellato a seguito della tragedia. 🔗agi.it

Tragedia in Val d'Isère durante un allenamento: Margot Simond ha perso la vita, era stata campionessa under 18 di slalom 🔗xml2.corriere.it

(Adnkronos) – Una giovane promessa dello sci francese, Margot Simond, campionessa francese U18 di slalom, è morta oggi all'età di 18 anni mentre si allenava in Val d'Isère, in Savoia. Lo ha annunciato la Federazione francese di sci (Ffs). E' morta nel primo pomeriggio in un incidente sugli sci mentre si allenava, secondo il quotidiano […] L'articolo Margot Simond muore in allenamento, addio a promessa dello sci francese proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sci. Morta in allenamento la promessa francese Margot Simond, aveva 18 anni; Sci, muore in allenamento a 18 anni promessa francese Margot Simond; Tragedia in Val d'Isere: incidente fatale per Margot Simond, promessa dello sci francese; Margot Simond muore a 18 anni in un incidente sugli sci: tragedia in allenamento per la sciatrice. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sci, morta a 18 anni in allenamento la promessa francese Simond - AGI - La promessa dello sci alpino francese Margot Simond, 18 anni, è morta oggi pomeriggio durante un allenamento sulle piste della Val d'Isere in Savoia. Margot Simond, atleta di Les Saisies, campio ... 🔗msn.com

Margot Simond, morta a 18 anni la promessa dello sci francese: fatale una caduta in allenamento - Tragedia in Francia. Margot Simond, una giovane promessa dello sci francese, è morta a 18 anni per una caduta durante un allenamento in Val d'Isère, in Savoia. Ad annunciarlo ... 🔗msn.com

Sci. Morta in allenamento la promessa francese Margot Simond, aveva 18 anni - Ancora un incidente mortale sulle piste. La giovane atleta era campionessa nazionale junior di slalom speciale ... 🔗msn.com