Aggressione choc con il bastone la lite tra automobilisti finisce male

bastone inveendo contro l’altro e colpendo l’auto ha mandando in frantumi i finestrini laterali dell’altro automobilista.Il caso ha voluto che in quel momento stessero transitando altre persone che accortosi di quanto stava avvenendo, sono andate incontro ai due automobilisti. Lanazione.it - Aggressione choc con il bastone, la lite tra automobilisti finisce male Leggi su Lanazione.it Barberino Tavarnelle (Firenze), 25 aprile 2025 – Quello che è successo intorno alle 6.30 di ieri lungo via Leonardo da Vinci davanti al parcheggio della Carapelli, nella frazione della Sambuca (Comune di Barberino Tavarnelle), per il momento rimane un giallo.L’unica cosa certa è che un uomo di 48 anni è stato soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Barberino Tavarnelle intorno alle 6,48 e trasportato in codice verde all’ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri.Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un impatto tra due auto, e a un certo punto il conducente di una di queste è sceso con uninveendo contro l’altro e colpendo l’auto ha mandando in frantumi i finestrini laterali dell’altro automobilista.Il caso ha voluto che in quel momento stessero transitando altre persone che accortosi di quanto stava avvenendo, sono andate incontro ai due

