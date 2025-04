Muore mentre fa una passeggiata

Muore mentre fa una passeggiata. La tragedia nella serata di giovedì 24 aprile a Broccostella, in via Ferrazza. La vittima un uomo di 63 anni originario di Arpino. A causare la morte un malore improvviso. A chiamare per primi i soccorsi sono stati alcuni passanti, i quali hanno. Frosinonetoday.it - Muore mentre fa una passeggiata Leggi su Frosinonetoday.it Esce di casa efa una. La tragedia nella serata di giovedì 24 aprile a Broccostella, in via Ferrazza. La vittima un uomo di 63 anni originario di Arpino. A causare la morte un malore improvviso. A chiamare per primi i soccorsi sono stati alcuni passanti, i quali hanno.

