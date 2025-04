La droga arriva per posta arrestato 37enne

droga direttamente dalla Spagna, ma non aveva fatto i conti con la polizia di Stato.Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Fabio Pichierri, hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 37 anni, perché trovato in possesso otto etti di marijuana e 81 grammi di hashish. Lo stupefacente recuperato ha un valore complessivo di circa 6mila euro, non proprio un quantitativo per uso personale. Il giovane, residente a Montecatini, ma emigrato a Barcellona, in Spagna, è stato fermato mentre ritirava all’interno di un esercizio abilitato in città un pacco proveniente dal paese iberico e a lui indirizzato, contenente le sostanze stupefacenti. Lanazione.it - La droga arriva per posta: arrestato 37enne Leggi su Lanazione.it Montecatini Terme, 25 aprile 2025 – Quelle notti passate a fumare m arijuana nei coffee shop di Barcellona erano state davvero piacevoli. Passeggiare stonato con gli amici nelle ramblas, i viali pedonali della città catalana, doveva mancargli molto. Così si era fatto mandare un bel quantitativo didirettamente dalla Spagna, ma non aveva fatto i conti con la polizia di Stato.Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Fabio Pichierri, hannoin flagranza di reato un italiano di 37 anni, perché trovato in possesso otto etti di marijuana e 81 grammi di hashish. Lo stupefacente recuperato ha un valore complessivo di circa 6mila euro, non proprio un quantitativo per uso personale. Il giovane, residente a Montecatini, ma emigrato a Barcellona, in Spagna, è stato fermato mentre ritirava all’interno di un esercizio abilitato in città un pacco proveniente dal paese iberico e a lui indirizzato, contenente le sostanze stupefacenti.

