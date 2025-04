Celebrazioni sobrie ma significative il ricordo della Liberazione tra Genova e Roma

Genova l’80esimo anniversario della Liberazione. La città insignita della medaglia d’oro al valor militare per aver sconfitto l’esercito tedesco con la sola forza della Resistenza e della cittadinanza. Una scelta non casuale quella del capo dello Stato: Genova scrisse infatti una delle pagine più importanti della lotta partigiana al nazifascismo e ne divenne simbolo, una vittoria popolare e frutto della collaborazione tra Cln e genovesi.L’anno scorso il capo dello Stato scelse Civitella Val di Chiana dove fu perpetrata una strage di civili, “sono venuto qui nel luogo simbolo della barbarie nazifascista – disse – per fare memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra”. Per Mattarella il 25 aprile è “la ricorrenza fondante” del paese e Genova ne rappresenta probabilmente l’inizio della rinascita. Ilfogliettone.it - Celebrazioni sobrie ma significative: il ricordo della Liberazione tra Genova e Roma Leggi su Ilfogliettone.it Sergio Mattarella ha scelto di celebrare oggi al’80esimo anniversario. La città insignitamedaglia d’oro al valor militare per aver sconfitto l’esercito tedesco con la sola forzaResistenza ecittadinanza. Una scelta non casuale quella del capo dello Stato:scrisse infatti una delle pagine più importantilotta partigiana al nazifascismo e ne divenne simbolo, una vittoria popolare e fruttocollaborazione tra Cln e genovesi.L’anno scorso il capo dello Stato scelse Civitella Val di Chiana dove fu perpetrata una strage di civili, “sono venuto qui nel luogo simbolobarbarie nazifascista – disse – per fare memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra”. Per Mattarella il 25 aprile è “la ricorrenza fondante” del paese ene rappresenta probabilmente l’iniziorinascita.

Su questo argomento da altre fonti

Roma, 23 aprile 2025 – “Non ci sono motivi per preoccuparsi” per il 25 aprile. Parola del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Che si prodiga così per disinnescare la polemica politica ingenerata dalla raccomandazione “sobrietà” rivolta dal ministro per la protezione civile Nello Musumeci in relazione alla festa per l’80° anniversario della Liberazione, che ricorre durante i cinque giorni di lutto nazionale indetti da Governo fino al funerale di papa Francesco sabato 27 aprile. 🔗quotidiano.net

ANCONA – Celebrazioni sobrie, visto il lutto decretato dal consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco. Così, il 25 aprile, il Comune di Ancona, attenendosi alle disposizioni avuto da Governo nazionale e Prefetto, ha deciso di sospendere ogni rappresentazione musicale prevista. Per... 🔗anconatoday.it

Decisi 5 giorni di lutto per la morte del Papa, cerimonie del 25 aprile consentite “ma con sobrietà”, la sinistra nostalgica si scaglia contro la decisione del governo Il governo ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. La decisione è stata presa dal Consiglio 🔗ilgiornaleditalia.it

Veroli, 4 novembre 2021, importanti celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate; Le celebrazioni per il 25 aprile a Castiglion Fiorentino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lutto per il Papa e 25 aprile a Firenze, Funaro: «Nostre celebrazioni sobrie come sempre» - La sincaca di Firenze, Sara Funaro a margine della commemorazione dell'eccidio del Nuovo Pignone: «Noi facciamo sempre celebrazioni istituzionali sobrie e anche quest'anno faremo altrettanto» ... 🔗msn.com

Vobarno, celebrazioni sobrie per il 25 Aprile: il programma - Rinviato lo spettacolo di cabaret al Teatro Comunale. Confermato invece il programma per la giornata di venerdì ... 🔗giornaledibrescia.it