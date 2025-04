Lite in condominio uccide coppia di vicini e si toglie vita nel Torinese

Lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita. L'episodio è avvenuto in via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri. Tg24.sky.it - Lite in condominio, uccide coppia di vicini e si toglie vita nel Torinese Leggi su Tg24.sky.it Doppio omicidio a Volvera, in provincia di Torino, dove intorno alle 20.45 un uomo, a seguito di unata in, ha ucciso a coltellate unadiper poirsi la. L'episodio è avvenuto in via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri.

