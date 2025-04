Dalla morte di papa Francesco ai funerali tutti i video

Repubblica.it - Dalla morte di papa Francesco ai funerali: tutti i video Leggi su Repubblica.it L'annuncio del "ritorno alla casa del Padre", la reazione dei fedeli, le lunghe code per omaggiare la bara esposta nella Basilica di San Pietro: ecco le immagini che hanno scandito gli ultimi giorni di aprile

In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

A seguito della morte di Papa Francesco, di fatto, la Lega di Serie A ha annunciato il rinvio delle partite di oggi. La mattinata di oggi è stata contraddistina dal’annuncio della morte di Papa Francesco. A seguito di quesa notizia, di fatto, la Lega di Serie A ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle gare programmare oggi. Ecco le partite rinviate: Serie A ENILIVE: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma Juventus. 🔗spazionapoli.it

"Le mie condoglianze ai cattolici del mondo intero": così il presidente francese Emmanuel Macron commenta la morte di Papa Francesco. "Da Buenos Aires a Roma, papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, su X, dopo la notizia della morte di Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Il video dedicato a Un Papa semplice … Grazie Francesco: parole e gesti di amore; Papa Francesco morto, alta affluenza di fedeli. Omaggio di Meloni a San Pietro; Papa Francesco, la salma a San Pietro. Lunga attesa per entrare in basilica. Meloni: "Sempre grati"; Morto Papa Francesco: cosa succede adesso, il conclave e la fumata nera o bianca.

Tutto sui funerali di Papa Francesco, quando e dove saranno, come si svolgeranno - I monarchi spagnoli Felipe VI e Letizia assisteranno sabato ai funerali di Papa Francesco con la regina emerita Sofia, hanno confermato la loro presenza anche Re Filippo e la regina Matilde del Belgio ... 🔗tg24.sky.it

Papa Francesco, i funerali sabato 26 aprile alle 10. Ecco come si svolgeranno - I funerali Papa Francesco si svolgeranno sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Questa mattina i cardinali ... 🔗tg24.sky.it

Papa Francesco, il funerale: protocollo (oltre la semplicità di Bergoglio), riti e tradizioni. E la forma della Chiesa torna a essere sostanza - La grande e solenne processione, con tutti i crismi del rito sacro, con cui il corpo di Papa Francesco è stato traslato dalla cappella della Domus Sanctae Marthae fino alla Basilica di ... 🔗ilgazzettino.it