I Colori del Volontariato a Prata Camportaccio una giornata dedicata alle associazioni del territorio

Prata Camportaccio è lieto di annunciare la prima edizione della giornata “I Colori del Volontariato”, in programma per domenica 4 maggio 2025 presso il Campo Sportivo di San Cassiano. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Volontari 3 Valli ODV-ETS, nasce con. Sondriotoday.it - I Colori del Volontariato, a Prata Camportaccio una giornata dedicata alle associazioni del territorio Leggi su Sondriotoday.it Il Comune diè lieto di annunciare la prima edizione della“Idel”, in programma per domenica 4 maggio 2025 presso il Campo Sportivo di San Cassiano. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Volontari 3 Valli ODV-ETS, nasce con.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Comune di Prata Camportaccio è lieto di annunciare la prima edizione della giornata “I Colori del Volontariato”, in programma per domenica 4 maggio 2025 presso il Campo Sportivo di San Cassiano. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Volontari 3 Valli ODV-ETS, nasce con... 🔗sondriotoday.it

Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – Colori, musiche e messaggi di speranza per un futuro di pace. Questi sono stati i caratteri distintivi nonché i temi della 41esima edizione di Vivicittà che ha portato in centro storico a Reggio Emilia, una grande festa molto sentita da tutti i partecipanti. reggio vivicitta' La manifestazione ha debuttato ufficialmente nel pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, trasformando piazza della Vittoria in una piazza di sport per tutti con mini campi sportivi, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Il dolceamaro traguardo dei 30 anni è arrivato, e la voglia di sentirsi anche esteriormente come una nuova versione di sé si fa spazio con forza. Una sensazione che, unita all’imminente apertura della bella stagione, non può che significare solo una cosa: il cambio look è alle porte. I tagli di capelli più glamour della primavera 2025: ultra corti o xxl? Le tendenze capelli della primavera 2025 non conoscono mezze misure, ed in senso letterale: si passa con sconvolgente nonchalance da estremi ... 🔗dilei.it

“I Colori del Volontariato”, a Prata Camportaccio una giornata dedicata alle associazioni del territorio; Cade in un torrente, grave incidente per un uomo di 56 anni; Montemurro Utensili: leader nella meccanica di precisione e biomedicale; Addio improvviso a Diego Marini, aveva 52 Anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giornata “I Colori del Volontariato” in Valchiavenna - – Il Comune di Prata Camportaccio è lieto di annunciare la prima edizione della giornata “I Colori del Volontariato”, in programma per domenica 4 maggio 2025 presso il Campo Sportivo di San Cassiano. 🔗primalavaltellina.it