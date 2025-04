Il messaggio di libertà di Jolanda Renga attraverso arte del tatuaggio

Scopriamo la storia dietro il tatuaggio di Jolanda Renga e il suo amore per la scrittura. Jolanda Renga: la giovane scrittrice e il suo nuovo tatuaggio significativo su Donne Magazine.

Ne parlano su altre fonti

Non scende in campo, ma prende posto in panchina Marina Berlusconi. Con l’intervista "manifesto" a tutto tondo sulle colonne del Foglio la primogenita del Cavaliere schiera il modulo e descrive gli schemi in maglia liberale attraverso cui la famiglia di Fininvest-Forza Italia ha in animo di riportare il partito azzurro al centro della scena. Sfida nient’affatto esente da controversie, come dimostrano le reazioni di apprezzamento e critiche sia interne che esterne a FI. 🔗quotidiano.net

Leonardo Serenelli, in arte CIL, è uno dei 12 finalisti di Primo Maggio Next, il contest che selezionerà tre giovani artisti per salire sul palco del Concerto del Primo Maggio 2025. Cantautore indie pop, CIL unisce nella sua musica influenze italiane e sudcoreane, portando un messaggio di libertà, autenticità e leggerezza. L’emozione della finale: “Mi sto preparando con la mia band, ma provo a restare sereno” «Sono molto emozionato – racconta CIL – ma allo stesso tempo tranquillo. 🔗dailyshowmagazine.com

Antonella Clerici ha mantenuto una promessa speciale condivisa con la figlia Maelle, realizzando un tatuaggio di coppia che celebra un valore fondamentale trasmesso nel loro rapporto madre-figlia. L'articolo “La cultura è libertà”, Antonella Clerici si tatua il messaggio assieme alla famiglia. Ma sui social è polemica: “Perché sbandierare i propri valori invece di coltivarli in privato?” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

