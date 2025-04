Calcio serie C per il Grifo un crollo prima del tempo Una prima analisi

Partire dalla fine è doveroso. Alle ore 19:50 circa l'arbitro ha decretato la fine della partita del Molinari. Risultato 2-1 per il Campobasso, che ottiene quello che doveva ottenere, ovvero la salvezza. Il Perugia invece, stante le conranee vittorie di Gubbio e Pontedera, non prenderà parte.

