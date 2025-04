Pagelle Pechino Express Atlantiche ed Estetici la simpatia è di casa Sorelle d’acciaio

Pagelle dell’ottava tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’, ovvero quella che ha visto la coppie di concorrenti rimaste in gara percorrere ben 430 chilometri in Nepal e giocarsi quindi la qualificazione alla semifinale, incoronano senza dubbio la grinta e la coesione delle Sorelle Debora e Samanta Togni. Nonostante le Sorelle siano la coppia eliminata di questa ottava tappa. roger lo guarro Le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova: No che no. Ma seriamente? Un po’ recitano il ruolo delle svampitelle tutte comodità e jet privati, un po’ però non sanno realmente cosa voglia dire camminare “in senso orario”. La loro presenza all’interno di Pechino Express continua a rimanere un mistero e alla fine di questo programma la loro partecipazione non avrà lasciato alcun segno. Quotidiano.net - Pagelle Pechino Express: Atlantiche ed Estetici, la simpatia è di casa. Sorelle d’acciaio Leggi su Quotidiano.net Ledell’ottava tappa di ‘2025 - Fino al tetto del mondo’, ovvero quella che ha visto la coppie di concorrenti rimaste in gara percorrere ben 430 chilometri in Nepal e giocarsi quindi la qualificazione alla semifinale, incoronano senza dubbio la grinta e la coesione delleDebora e Samanta Togni. Nonostante lesiano la coppia eliminata di questa ottava tappa. roger lo guarro LeGiaele De Donà e Ivana Mrazova: No che no. Ma seriamente? Un po’ recitano il ruolo delle svampitelle tutte comodità e jet privati, un po’ però non sanno realmente cosa voglia dire camminare “in senso orario”. La loro presenza all’interno dicontinua a rimanere un mistero e alla fine di questo programma la loro partecipazione non avrà lasciato alcun segno.

