Cairo svela Zapata Come se all’Inter togliessero quel giocatore Lo scudetto…

Cairo alza la voce, ecco l’intervista al presidente del Torino, tanti gli argomenti che vedono l’Inter protagonista, i dettagliIl presidente del Torino Urbano Cairo – intervenuto nel tardo pomeriggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – ha fatto il punto sulla stagione dei granata, citando in più di un’occasione l’Inter. Ecco un breve passaggio: Cairo SULL’INFORTUNIO DI Zapata – «Con Zapata avremmo fatto grandi cose, è un po’ Come se all’Inter mancasse Lautaro: è stato un peccato perdere Duvan, sarebbe stato un altro campionato».SFIDE IN ARRIVO CON NAPOLI E INTER – «Il Torino affronterà le due finaliste per lo scudetto Inter e Napoli? Sto pensando di venire al ‘Maradona’, per me andare a Napoli è sempre una festa e faccio i complimenti ai partenopei perché hanno una grande squadra: nelle ultime cinque giornate affronteremo sia loro sia l’Inter, due gare molto importanti in chiave scudetto». Internews24.com - Cairo svela: «Zapata? Come se all’Inter togliessero quel giocatore. Lo scudetto…» Leggi su Internews24.com Urbanoalza la voce, ecco l’intervista al presidente del Torino, tanti gli argomenti che vedono l’Inter protagonista, i dettagliIl presidente del Torino Urbano– intervenuto nel tardo pomeriggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – ha fatto il punto sulla stagione dei granata, citando in più di un’occasione l’Inter. Ecco un breve passaggio:SULL’INFORTUNIO DI– «Conavremmo fatto grandi cose, è un po’semancasse Lautaro: è stato un peccato perdere Duvan, sarebbe stato un altro campionato».SFIDE IN ARRIVO CON NAPOLI E INTER – «Il Torino affronterà le due finaliste per lo scudetto Inter e Napoli? Sto pensando di venire al ‘Maradona’, per me andare a Napoli è sempre una festa e faccio i complimenti ai partenopei perché hanno una grande squadra: nelle ultime cinque giornate affronteremo sia loro sia l’Inter, due gare molto importanti in chiave scudetto».

