Botte fra padre e figlio devono intervenire i carabinieri giovane arrestato

padre e il giovane figlio.Una notte ad altissima tensione nella quale sono volate parole grosse e anche qualche colpo proibito con un altro parente intervenuto per riportare la calma. Una piccola speranza che per il giovane residente a Arcola potrebbe ripartire frequentando una comunità oppure gruppi di impegno sociale.Ipotesi che l’avvocato Paolo Mione ha prospettato al giudice Carolina Gagliano nella direttissima che si è tenuta ieri mattina in Tribunale a Spezia. Un giovane è stato arrestato dai carabinieri di Arcola intervenuti l’altra sera, allertati da alcuni vicini preoccupati per le grida che stavano sentendo. Lanazione.it - Botte fra padre e figlio, devono intervenire i carabinieri, giovane arrestato Leggi su Lanazione.it Arcola, 25 aprile 2025 – I rapporti famigliari sono tesi da diverso tempo ma forse c’è ancora uno spiraglio per ricominciare. Il nuovo corso di una storia difficile potrebbe ripartire proprio da una nuova lite che ha messo di fronte une il.Una notte ad altissima tensione nella quale sono volate parole grosse e anche qualche colpo proibito con un altro parente intervenuto per riportare la calma. Una piccola speranza che per ilresidente a Arcola potrebbe ripartire frequentando una comunità oppure gruppi di impegno sociale.Ipotesi che l’avvocato Paolo Mione ha prospettato al giudice Carolina Gagliano nella direttissima che si è tenuta ieri mattina in Tribunale a Spezia. Unè statodaidi Arcola intervenuti l’altra sera, allertati da alcuni vicini preoccupati per le grida che stavano sentendo.

