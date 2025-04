120 Cardinali un trono la grande corsa al soglio di Pietro Parolin vs Tagle

Cardinali elettori che già si mobilitano per preparare il Conclave, appena terminati i nove giorni di lutto decretati dalla Santa Sede. Il collegio Cardinalizio è plasmato per due terzi dalle scelte di papa Francesco, riflettendo ampiamente quella svolta verso una Chiesa più inclusiva che ha caratterizzato il suo pontificato.Nella cornice austera della Cappella Sistina, i porporati giureranno il più stretto riserbo; durante i giorni decisivi saranno completamente isolati: niente contatti esterni, giornali banditi e – segno dei tempi – niente smartphone. Un rituale medievale che, nell'era digitale, esercita un fascino ancora più potente.La corsa al soglio: i nomi in campoIl toto-papa impazza, ma le previsioni restano un azzardo. Dopo la sequenza Wojtyla-Ratzinger-Bergoglio, tornerà un italiano a guidare la barca di Pietro? In pole position Pietro Parolin, potente Segretario di Stato, 70 anni, vicentino, artefice dello storico accordo con Pechino sulla nomina dei vescovi.

