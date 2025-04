Fondi italiani per sviluppo africano

Italia e Banca Mondiale hanno firmato un accordo per finanziare lo sviluppo sostenibile in Africa. L'intesa prevede un incremento del 25% del contributo italiano all'IDA, il fondo della Banca Mondiale per i Paesi a basso reddito. L'accordo integra i recenti impegni multilaterali dell'Italia e punta a rafforzare il Piano Mattei per l'Africa Quest'ultimo mira a promuovere una crescita equa attraverso investimenti in energia, infrastrutture e capitale umano.L'obiettivo è accelerare lo sviluppo duraturo del continente africano

