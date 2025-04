Thesocialpost.it - Dramma alle porte di Torino: accoltella i vicini durante una lite e poi si uccide

Una folle aggressione che si è conclusa nel peggiore dei modi, con un bilancio purtroppotico. La follia è esplosa all’improvviso in Italia, al culmine di un’accesache è sfociata in un duplice omicidio: l’autore del gesto poco dopo ha rivolto verso di sé l’arma utilizzata, un grande coltello usato per le immersioni dei sub, e si è poi tolto a sua volta la vita.L’aggressione si sarebbe verificata a seguito di un acceso diverbio tradi casa: non sono ancora chiari i motivi della discussione, che si sarebbe fatta via via sempre più intensa fino a sfociare in una violenza disumana.Tre vittime a Volvera, nel Torinese, per un omicidio-suicidio dai contorni ancora poco chiari, su cui stanno indagando i carabinieri. Poco dopo le 20 in un’abitazione di via XXIV Maggio, nel centro della cittadina, un giovane hato duedi casa, marito e moglie, con un coltello da sub.