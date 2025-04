Inter Roma rientrano due infortunati out ancora Thuram

Inter. Un risveglio triste, cupo, quello di giocatori e tifosi nerazzurri. Il giorno che succede ad una sconfitta del calibro di una come quella di ieri ha sempre il sapore di uno schiaffo in faccia che ti riporta con i piedi ben ancorati al terreno.La batosta va però subito archiviata. Domenica, a San Siro, arriva la Roma di Claudio Ranieri, sfida per la quale l'Inter avrà a disposizione giocatori finiti nei meandri dell'infermeria nerazzurra.Il punto sugli infortunatiIl primo grande punto di domanda è quello relativo a Marcus Thuram. Il francese è stato costretto a saltare l'impegno di Bologna prima, e il Derby di Coppa Italia poi. Il problema all'adduttore della coscia sinistra si è rivelato man mano più grave del previsto. Forfait sicuro per l'attaccante anche per il prossimo impegno.

