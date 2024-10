Agroalimentare, Fast track to market: agevolazioni a startup e piccole imprese (Di giovedì 10 ottobre 2024) È aperta fino al 26 novembre 2024 la call nell’ambito del programma Fast track to market 2024 di EIT Food, un’iniziativa volta a facilitare la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore alimentare. Il programma mira a supportare startup e PMI mature che sviluppano soluzioni che contribuiscono a una delle tre mission di EIT Food: Healthier Lives Through Food, A Net Zero Food System, A Fully Transparent, Fair and Resilient Food System I progetti selezionati devono avere un business case esistente che abbia un alto potenziale per generare vendite tra imprese (B2B) o per i consumatori (B2C) tramite nuovi o migliorati prodotti e servizi di innovazione alimentare. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È aperta fino al 26 novembre 2024 la call nell’ambito del programmato2024 di EIT Food, un’iniziativa volta a facilitare la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore alimentare. Il programma mira a supportaree PMI mature che sviluppano soluzioni che contribuiscono a una delle tre mission di EIT Food: Healthier Lives Through Food, A Net Zero Food System, A Fully Transparent, Fair and Resilient Food System I progetti selezionati devono avere un business case esistente che abbia un alto potenziale per generare vendite tra(B2B) o per i consumatori (B2C) tramite nuovi o migliorati prodotti e servizi di innovazione alimentare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

York and Newmarket Tips: Best Value Bets for ITV Racing Friday October 11 - Matt Brocklebank looks ahead to the ITV4 action from Newmarket, York and Chepstow and has three interesting outsiders to consider. (sportinglife.com)

Agroalimentare, Fast track to market: agevolazioni a startup e piccole imprese - È aperta fino al 26 novembre 2024 la call nell’ambito del programma Fast Track to Market 2024 di EIT Food, un’iniziativa volta a facilitare la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel ... (ildenaro.it)

S&P 500 tags its 44th record high in 2024 with 56 trading days remaining - The S&P 500 set its 44th record closing high of the year yesterday, marking a significant milestone in 2024's stock market performance. Learn more here. (seekingalpha.com)