Visita guidata 'Pisa ai tempi di Galileo' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul Pisatoday.it - Visita guidata 'Pisa ai tempi di Galileo' Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo', avviata dal Comune di. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di. Le iscrizioni sono da effettuare sul

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Striscione a Pisa degli ultras. Calabro : "Il Comune sta facendo il massimo ma è il momento di accelerare i tempi». Nuovo appello di tecnico e tifosi per lo stadio - "L’aspetto che mi preme sottolineare è ringraziare l’ospitalità di Pisa per quello che hanno fatto sinora. Ci siamo sentiti a casa ma adesso è ora di tornare a casa nostra prima possibile anche solo per fare gli allenamenti. Gli stessi concetti sono stati espressi a chiare lettere dal tecnico ... (Sport.quotidiano.net)

Pisa Training Centre di Gagno - pubblicato sul sito del Comune il nuovo piano attuativo - . Oltre 40 documenti per oltre 1000 pagine di relazioni, tra il progetto aggiornato e le relazioni tecniche che spiegano tutti i cambiamenti apportati dallo studio di progettazione Ati Project, per sopperire alle richieste di integrazione. Pisa, 27 settembre 2024 - Il nuovo piano attuativo ... (Lanazione.it)

Buccino : Fonderie Pisano fa ricorso al Tar contro delibera di variante 2024 e il Comune ritira l’atto - 18 della zona industriale di Buccino ad opera della società sarnese Buoneco srl ed il cui ricorso era stato promosso proprio dalla società Buoneco contro il Comune di Buccino, ha ritenuto il provvedimento di variante al Puc 2018 conforme alla vocazione agroalimentare del territorio ed in linea con ... (Anteprima24.it)

Cultura - Comune di Pisa pubblica bando per contributi alle associazioni - Tutte le attività finanziate dal bando devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. it, mediante raccomandata A/R oppure consegna a mano esclusivamente all’Urp. pisa@postacert. pisa. toscana. . L'amministrazione ha stanziato complessivamente 80mila euro, ... (Lanazione.it)

Pubblicato dal Comune di Vicopisano il bando per l'assegnazione degli orti sociali - Requisiti - I requisiti richiesti per l’assegnazione degli orti sono i seguenti: essere residenti nel Comune di Vicopisano da almeno un anno, non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale nonché in quelli confinanti e ... (Lanazione.it)