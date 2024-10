Uccise un ambulante nigeriano in strada: Ferlazzo condannato a 24 anni di carcere anche in Appello (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata confermata oggi in Corte d'Assise d'Appello di Ancona la condanna a 24 anni di reclusione per Filippo Ferlazzo, accusato dell'omicidio dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu. La sentenza, pronunciata nel pomeriggio dopo due ore di camera di consiglio, ha ribadito quanto già stabilito Salernotoday.it - Uccise un ambulante nigeriano in strada: Ferlazzo condannato a 24 anni di carcere anche in Appello Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata confermata oggi in Corte d'Assise d'di Ancona la condanna a 24di reclusione per Filippo, accusato dell'omicidio dell'Alika Ogorchukwu. La sentenza, pronunciata nel pomeriggio dopo due ore di camera di consiglio, ha ribadito quanto già stabilito

