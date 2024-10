"Trump inviò tamponi Covid a Putin in segreto, per Biden Netanyahu è un bugiardo", le rivelazioni di Bob Woodward (Di mercoledì 9 ottobre 2024) rivelazioni importanti di Bob Woodward su Trump e Biden. Secondo quanto riferito nel libro "War" del giornalista che svelò lo scandalo Watergate, Trump avrebbe inviato a Putin in segreto tamponi Covid al suo omologo Vladimir Putin in un periodo in cui "Usa e Ue ne erano sprovvisti". "Non voglio che Ilgiornaleditalia.it - "Trump inviò tamponi Covid a Putin in segreto, per Biden Netanyahu è un bugiardo", le rivelazioni di Bob Woodward Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)importanti di Bobsu. Secondo quanto riferito nel libro "War" del giornalista che svelò lo scandalo Watergate,avrebbe inviato ainal suo omologo Vladimirin un periodo in cui "Usa e Ue ne erano sprovvisti". "Non voglio che

