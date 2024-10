Trovato in possesso di cocaina, tenta la fuga: arrestato 18enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) SAN PIETRO VERNOTICO - Un 18enne di origini rumene è stato arrestato lo scorso 1 ottobre a San Pietro Vernotico dalla polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente è sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico Brindisireport.it - Trovato in possesso di cocaina, tenta la fuga: arrestato 18enne Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) SAN PIETRO VERNOTICO - Undi origini rumene è statolo scorso 1 ottobre a San Pietro Vernotico dalla polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente è sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico

