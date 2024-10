Universalmovies.it - The Running Man: nel remake spazio per Daniel Ezra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giovane attoresarà tra i protagonisti del cast di TheMan, il film che adatterà il celebre romanzo di Stephen King. Continua in questi giorni il casting legato al nuovo adattamento di TheMan, ed in pochissimi giorni il cast è pronto ad accogliere un nuovo attore. Dopo quello di Katy O’Brian (qui la notizia), infatti, Paramount Pictures ha messo sotto contratto, giovane stella hollywoodiana apprezzata nella serie tv All Americans di Netflix. La notizia è stata confermata questa sera da Deadline. Il ruolo da protagonista è stato da tempo affidato a Glen Powell, a lui infatti il peso dell’eredità lasciata da Arnold Schwarzenegger quasi 40 anni fa. Il nuovo TheMan vedrà Edgar Wright pronto a battere il primo ciak dal prossimo mese di novembre, con una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs.