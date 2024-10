Screenworld.it - The Acolyte: una delle attrici si scaglia contro Disney per non averli difesi contro i fan tossici

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jodie Turner-Smith accusa ladi non aver reagito in modo più incisivo al cyberbullismo subito dalla star di Star Wars: The, Amandla Stenberg. In una nuova intervista per Glamour, la Turner-Smith, che ha interpretato Madre Aniseya, la leader di una congrega di streghe spaziali, ha criticato lo studio per non aver protetto la Stenberg. Tutto ciò che ha fatto, invece,è stato cancellare la serie all’inizio di quest’anno. Dopo l’annuncio della cancellazione, la protagonista della serie, Amandla Stenberg, ha pubblicato una storia su Instagram, ormai irrecuperabile purtroppo, in cui ha affermato che non era per nulla una notizia scioccante che Thefosse finita considerando il tutto il razzismo e le parole di odio che le sono state riservate dai fandi Star Wars apparentemente indignati per la scelta di cast che includeva attori di colore.