Tentato furto all’auto di Juan Jesus: il Comune di Napoli lancia l’allarme (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Juan Jesus vittima di un Tentato furto dell’auto, denuncia tutto sui social e interviene anche il Comune di Napoli Un nuovo triste episodio vede coinvolto un giocatore del Napoli, che si è ritrovato la sua auto scassinata e piena di dispositivi geolocalizzatori. I ladri pedinavano Juan Jesus e la sua famiglia. Sapevano ogni spostamento del veicolo e quindi del calciatore. Il difensore azzurro ha denunciato pubblicamente dopo aver visto il finestrino dell’auto distrutto. Nel corso della puntata odierna di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’Assessore alla Legalità del Comune Antonio De Jesu, che si è pronunciato in questo modo: “Perimetriamo il tema. Il giocatore si è trovato dei radiolocalizzatori in auto. Ovviamente si fa delle domande e denuncia. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)vittima di undell’auto, denuncia tutto sui social e interviene anche ildiUn nuovo triste episodio vede coinvolto un giocatore del, che si è ritrovato la sua auto scassinata e piena di dispositivi geolocalizzatori. I ladri pedinavanoe la sua famiglia. Sapevano ogni spostamento del veicolo e quindi del calciatore. Il difensore azzurro ha denunciato pubblicamente dopo aver visto il finestrino dell’auto distrutto. Nel corso della puntata odierna di Radio Kiss Kiss, è intervenuto l’Assessore alla Legalità delAntonio De Jesu, che si è pronunciato in questo modo: “Perimetriamo il tema. Il giocatore si è trovato dei radiolocalizzatori in auto. Ovviamente si fa delle domande e denuncia.

